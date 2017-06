Microsoft: Emulation von Xbox-Spielen auf dem PC in Aussicht gestellt

Unter anderem mit Programmen wie Xbox Play Anywhere bemüht sich der Konsolenriese Microsoft aktiv um eine Zusammenführung der Plattformen PC und Xbox - und dazu könnte in Zukunft auch gehören, den Xbox Game Pass auf den PC zu bringen. Das ist jener jüngst gestartete Abo-Service, der Spielern für einen monatlichen Grundbetrag Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek aus "Xbox 360"- und "Xbox One"-Spielen gibt. Und eben dieser Dienst könnte es in Zukunft auch auf den PC schaffen.

In einem Interview mit der Redaktion von PC Games N hat der Xbox-Chef Phil Spencer nun nämlich nicht nur eingeräumt, dass eine offizielle Emulation von Xbox-Titeln auf dem PC möglich ist, sondern vom Entwickler auch angestrebt wird. Xbox-Spiele auf jedem PC zu emulieren, sei eine Herausforderung, so Spencer, aber definitiv ein Projekt für die Zukunft. Der Xbox-Chef kündigte an, er wolle "den Game Pass auf den PC bringen", die Zeit für eine offizielle Ankündigung dazu sei aber noch nicht reif. Zunächst einmal wolle man "genügend Inhalte für den PC" und ein engagiertes Team bereit haben - laut Spencer eine waschechte Langzeitverpflichtung.

Aktuell hat Microsoft noch mit der frisch vorgestellten Konsoleniteration Xbox One X alle Hände voll zu tun. Für Informationen rund um Microsoft und die Xbox One haltet ihr wie gewohnt unsere jeweiligen Themenseiten im Blick. Weitere Neuigkeiten aus dem Xbox-Kosmos findet ihr auf unserer Seite rund um die aktuell laufende E3 2017.

Quelle: PC Games N