Die Xbox One konnte auch im Oktober die PS4 wieder bei den Verkäufen in den USA hinter sich lassen. Dieses Kunststück ist Microsofts Heimkonsole nun bereits das vierte Mal in Folge gelungen. Und auch in England und Australien lag die Xbox One im Oktober vor dem Konkurrenzgerät aus dem Hause Sony. Konkrete Zahlen liegen bislang allerdings nicht vor. Wie groß der Abstand zwischen Xbox One und PS4 wirklich ist, lässt sich also nicht einmal abschätzen.

Dennoch stellt der anhaltende Höhenflug der Xbox One in den USA natürlich unzweifelhaft einen Erfolg für Microsoft dar. Bekanntlich konnte sich die PS4 quasi seit dem Start beider Konsolen Ende 2013 fast durchgängig an der Spitze behaupten. Dieser Trend scheint erst einmal gebrochen zu sein. Verantwortlich zu machen sind sehr wahrscheinlich der im August erfolgte Launch der Xbox One S sowie die beiden Exklusiv-Blockbuster Gears of War 4 und Forza Horizon 3. Unter Umständen haben die Verkäufe der PS4 aber auch unter der Ankündigung des aufgebohrten und seit gestern erhältlichen Pro-Modells gelitten.



New @npdgroup data shows @Xbox One best selling US console 4th month in a row. Thanks for also making us #1 console in UK & Australia! — Aaron Greenberg (@aarongreenberg) 10. November 2016