Microsofts Xbox One verkauft sich in den USA derzeit besser als die PlayStation 4. Wie die Webseite Venturebeat.com berichtet, liegen die Verkaufszahlen der aktuellen Microsoft-Konsole auch im September 2016 vor denen der PlayStation 4. Bereits im dritten Monat in Folge verkaufte sich die Xbox One somit besser als die Konkurrenz von Sony. Die Angaben stammen von Erhebungen der Marktforscher NPD Group; konkrete Verkaufszahlen sind nicht bekannt. Spannend wird zu erfahren sein, wie sich die beiden Konsolen ab Oktober verkaufen, wenn das für Unternehmen wichtige Weihnachtsgeschäft allmählich eingeläutet wird.

Die guten Verkäufe dürften sich unter anderem auf die seit August im Handel erhältliche Xbox One Slim zurückführen lassen. Die überarbeitete Konsole kommt in einem schlankeren Design und unterstützt 4K-Auflösungen. Mit der PS4 Slim veröffentlichte Sony Mitte September ebenfalls eine schlankere Konsole - neue Funktionen bringt das Gerät allerdings nicht. Mutmaßlich sparen PlayStation-Fans ihr Geld für die bald erscheinende PS4 Pro. Die überarbeitete PlayStation 4 kommt am 10. November für 399 Euro in den Handel und fällt dank neuer Hardware deutlich leistungsfähiger aus als das aktuelle Modell. Manche Spiele sollen damit sogar in nativer 4K-Auflösung wiedergegeben werden können. Ältere Spiele erhalten die Optimierungen per Patch aufgespielt. Weitere Infos findet ihr auf unseren Themenseiten zur PS4 Pro und Xbox One Slim.

Quelle: Venturebeat