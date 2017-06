Microsoft hat für den Juni ein Update für das Betriebssystem der Xbox One und Xbox One S vorbereitet. Registrierte Alpha- und Beta-Nutzer der Xbox One können schon jetzt die neueste Version des Betriebssystems unter die Lupe nehmen. Dies berichtet auch das Spiele- und Konsolenportal dualshockers.com. Die Versionsnummer der Preview-Version ist die 1706.170526-2218. In der Meldung bei dualshockers.com findet ihr zahlreiche Features, die das Update bieten soll und die aus einem verlinkten Foreneintrag bei Microsoft stammen sollen. Leider ist der Link inzwischen aber nicht mehr verfügbar, so dass die Informationen mit Vorsicht zu genießen sind.

Xbox One mit angeschlossener externer SSD von Seagate Quelle: Seagate Die interessanteste Neuigkeit, die es laut der Feature-Liste aus dem Foreneintrag gibt, ist dabei wohl eine neue Funktion, mit der sich Controller einem Account zuweisen lassen. Somit erspart man sich eine oft lästige Anmeldung, denn schaltet man den Controller ein und drückt die Xbox-Taste, meldet der Controller automatisch den jeweils festgelegten Account bei Xbox Live an. Nützlich kann dies sein, wenn man häufig mit mehreren Spielern gemeinsam an der Xbox spielt und diejenigen, die häufig spielen, einen Lieblingscontroller haben. Für Spieler, die ihre Games gerne streamen, soll es zudem ein neues Feature geben: mit Co-Streaming könnt ihr demnach weitere Nutzer einladen und ein Spiel somit gemeinsam streamen.