Um den 15-Prozent-Gutschein in Anspruch nehmen zu können, kaufen die Nutzer einfach ihren Wunschartikel (ausgenommen nur der Bereich Edelmetalle) bei eBay.de, wählen PayPal in der Kaufabwicklung aus, geben den Gutscheincode ein, der am 27. September ab 16:00 Uhr auf der eBay.de-Homepage sichtbar sein wird, und zahlen den Artikel per PayPal. Der Gutscheinwert wird automatisch abgezogen und ist in den Zahlungsdetails zu sehen. Der maximale Gutscheinwert beträgt 100 Euro, der Mindestkaufpreis 20 Euro. Nutzer können übrigens doppelt sparen: Pro PayPal-Konto kann der Coupon zweimal eingelöst werden.