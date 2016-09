Xbox One S: Microsoft kündigt Minecraft Favorites-Bundle an

Am 11. Oktober 2016 wird Microsoft und Entwickler Mojang ein gemeinsames "Minecraft Favorites Bundle" veröffentlichen. Das Paket wird neben einer weißen Xbox One S mit 500 GB Festplatten-Speicher das Spiel Minecraft sowie weitere zusätzliche Inhalte enthalten. Dabei handelt es sich um über 230 verschiedene Charakter-Skins, drei Textur-Pakete und sieben Mashup-Packs. Der "Minecraft Favorites Bundle" wird zum empfohlenen Verkaufspreis von 299 Euro im Handel erscheinen.

Die Inhalte des Xbox One S Minecraft Favorites Bundle:

Xbox One S 500 GB weiß

Kabelloser Controller (neue Version)

Minecraft Xbox One Edition Favorites Pack (Hauptspiel & 7 Content-Packs)

Download-Code für das Builders Pack (6 Content-Packs)

Download-Code für die Minecraft Windows 10 Beta

14 Tage Xbox Live Gold

Bereits vor wenigen Tagen hat Microsoft gemeinsam mit Electronic Arts eine Xbox One S Special Edition mit Battlefield 1 angekündigt. Die Konsole (1TB Festplatte) sowie der Controller haben dabei eine spezielle Lackierung in Militär-Grün. Zudem wird es im Oktober ein spezielles Gears of War 4 Bundle mit einer Xbox One S (2 TB Festplatte) im Gears of War-Design geben.

Quelle: Microsoft