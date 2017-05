Microsoft hat ein neues Update für das Betriebssystem der Xbox One und Xbox One S vorbereitet. Nutzer, die im Xbox Insider-Programm bei Microsoft registriert sind, können sich die Vorabversion bereits ansehen. Die Previewversion ist seit dem 7. Mai verfügbar und trägt die Versionsnummer rs2_release_xbox_1705.170505-1900, wie auch Giuseppe Nelva vom Spieleportal dualshockers berichtet. Das Update soll vor allem einige Fehler beheben. Beispielsweise wurden Spiele in der Spieleübersicht teilweise alphabetisch geordnet, obwohl die Xbox sie nach anderen Kriterien ordnen sollte. Zudem erschienen einige Spiele während ihrer Installation fälschlicherweise in der Sparte für Apps.

Xbox One S Controller Quelle: Microsoft Ebenso kam es vor, dass deinstallierte Spiele weiterhin in der Liste der installierten Games gelistet wurden. Auch was die Lokalisierung angeht, also alles rund um Übersetzungen von Menüpunkten und mehr in eine andere Sprachen, wurden Fehler korrigiert und Dinge verbessert. Bei einigen Turnieren kam es zudem vor, dass manche Nutzer nicht teilnehmen konnten, obwohl alle Voraussetzungen erfüllt waren. All diese Fehler können freilich bei den Usern, die die Previewversion nicht nutzen oder nicht nutzen können, derzeit noch auftreten. Die Previewversion dient, ähnlich wie wie vorab bereitgestellten Windows-Update im Insiderprogramm für Windows, als eine Art Beta-Test. Sollten die registrierten Nutzer keine neuen, schwerwiegenden Fehler finden, wird das Update in Kürze auch offiziell an alle Xbox-Nutzer verteilt werden. Ein Fehler, durch den die neue Preview-Version die Xbox auf Werkseinstellungen zurücksetzte, scheint übrigens behoben worden zu sein.