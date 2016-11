Microsoft: Xbox Live-Chef über PS4-exklusive DLCs und "viele Schecks" von Sony

Microsofts Director of Programming für Xbox Live, Larry Hyrb, hat sich auf der PAX Australia 2016 zu dem Umstand geäußert, dass die PS4 in jüngster Zeit mehr exklusive Ingame-Inhalte erhält, als Microsofts Xbox One. In der Tat freuen sich in der aktuellen Konsolengeneration Spieler auf der Playstation 4 über mehr Exklusiv- und Bonusinhalte wie bei beispielsweise Call of Duty, Watch Dogs 2, Red Dead Redemption 2 oder Destiny. Zu Zeiten von PS3 und Xbox 360 sah die Sache noch ganz anders aus und PS3-Spieler hatten oft das Nachsehen.

Auf dieses Thema wurde Hyrb, besser bekannt unter seinem Gamertag Major Nelson, in einer Keynote angesprochen. Ein Teilnehmer des Meetings behauptete, dass die PS4 in letzter Zeit genau wegen diesen Third-Party-Deals und der PS4-Exklusivität bei DLCs einen größeren Erfolg verzeichne. Major Nelson pflichtete dem bei und erklärte darauf, wie Microsoft und Sony ihre Resourcen investieren: "Sie (Sony) entschieden sich einfach dazu, eine Menge Schecks zu schreiben, so wie ich das verstehe. Wir hatten diese Möglichkeiten sicherlich auch und wir schauten sie uns an. Aber dann dachten wir uns: 'Ist das der beste Weg, um unser Geld auszugeben, oder sollten wir stattdessen lieber an der Entwicklung eines Elite Controllers arbeiten?'"

Microsofts Elite Controller für Xbox One kam bei seinem Release im Oktober 2015 bei Spielern trotz seines hohen Verkaufspreises sehr gut an und Microsoft unterschätzte die Nachfrage. Dass seine Aussage aber keine Kritik sei, sondern lediglich auf eine verschiedene Budgetverwaltung zurückzuführen ist, erläuterte er in seiner folgenden Erklärung: "Es gibt darauf keine richtige Antwort. Wir schauen uns jede einzelne Möglichkeit genau an und entscheiden dann. Wir berücksichtigen dabei folgende Frage: 'Ist das die beste Entscheidung für unsere Community und der beste Weg, unser Geld zu investieren oder wäre es vielleicht besser woanders aufgehoben? Vielleicht sollten wir an der Xbox One oder Ähnlichem arbeiten?'"

Quelle: Powerupgaming