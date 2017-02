Mit dem Xbox Game Pass erhalten Besitzer einer Xbox One unbegrenzten Zugriff auf über 100 ausgewählte Xbox-Spiele. Für einen Preis von 9,99 Euro im Monat wird das Angebot im Frühjahr 2017 starten. Anders als bei Sonys PlayStation Now handelt es sich hierbei nicht um einen Streaming-Service. Die erhältlichen Titel können vollständig auf die Konsole heruntergeladen werden. Mit der Vorstellung hat Microsoft bereits die ersten Spiele für den Xbox Game Pass bekannt gegeben. Dazu gehören unter anderem Halo 5: Guardians, PayDay 2, NBA 2K16 oder Lego Batman. Zusätzlich werden auch zur Xbox One abwärtskompatible Xbox 360-Titel in das Angebot aufgenommen.

Darüber hinaus wird der Katalog jeden Monat um neue Spiele erweitert. Für den Kauf des Xbox Game Pass wird außerdem keine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft benötigt. Als weiteren Bonus erhalten Game Pass-Besitzer exklusive Rabatte im Xbox Store. Demnach gibt es insgesamt 20 Prozent Rabatt beim Kauf eines digitalen Xbox One-Titels. Beim Erwerb eines Add-Ons oder Season-Pass werden 10 Prozent vom Kaufpreis abgezogen. Wie aus dem FAQ von Microsoft hervorgeht, wird der Xbox Game Pass auch für Windows 10-PCs erscheinen. Ausgewählte Mitglieder des Xbox Insider-Programms haben bereits ab heute die Möglichkeit, den neuen Service auszuprobieren.

Quelle: Microsoft