Xbox One: Update bringt neues Guide-Menü - erinnert an Xbox 360

Microsofts Xbox One erhält eine neue Guide-Funktion. Ein über Reddit.com veröffentlichter Screenshot vermittelt einen ersten Eindruck vom neuen Menü. Mit dem Drücken des beleuchteten Xbox-Buttons am Xbox-One-Controller kehrt die Konsole fortan nicht mehr ins Dashboard zurück, sondern zeigt das überarbeitete Menü mit den Verknüpfungen zu wichtigen Diensten an - das Fenster legt sich über das aktuelle Bild. Bislang ließ sich ein Quick-Menü durch doppeltes Drücken des Xbox-Buttons aufrufen.

Über das Guide-Menü erreicht ihr unter anderem "Meine Spiele & Apps", die Freundesliste und Einstellungen. Mit wenigen Knopfdrücken lassen sich künftig zudem Screenshots und Video-Clips vom aktuellen Spiel aufzeichnen. Womöglich integriert Microsoft außerdem Verweise auf den jüngst erworbenen Streaming-Dienst Beam. Welche Spiele ihr zuletzt gespielt habt, zeigt das Menü ebenfalls.

Nach Angaben von Microsofts Mike Ybarra ändert sich mit der Einführung des neuen Guide-Menüs die Funktionsweise des Xbox-Buttons. Um vom Spiel ins Dashboard zu gelangen, muss künftig die Tastenkombination Xbox-Button plus A gedrückt werden. Bei einem längeren Gedrückthalten des Knopfes erscheint - wie jetzt auch - ein Optionsmenü, worüber sich die Konsole ausschalten lässt.

Noch ist unklar, zu welchem Zeitpunkt das Update zum Download erscheint, das die neuen Funktionen aufspielt. Microsoft hatte zuletzt lediglich erwähnt, dass die Funktionen im Rahmen des im Frühjahr für Windows 10 geplanten Creators Update erscheinen. Neulich bestätigte Microsoft einen Game Mode mit verbesserter Performance für Windows 10.

Quelle: Reddit