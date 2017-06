Xbox One unterstützt bald weitere Klassiker: Microsoft baut Abwärtskompatibilität aus

Microsoft macht die Xbox One und die auf der E3 2017 vorgestellte Xbox One X weiter abwärtskompatibel. Noch in diesem Jahr sollen sich ausgewählte Spiele aus der ersten Xbox-Generation auf den aktuellen Konsolen zocken lassen, wie die Redmonder auf ihrer Pressekonferenz zur derzeit in Los Angeles stattfindenden Spielemesse bekannt gegeben haben. Den Anfang macht das Actionflugspiel Crimson Skies, das im Jahr 2000 für die erste Xbox-Generation erschienen war. Noch ist unklar, welche weiteren Spiele Microsoft für das Programm plant. Die Liste dürfte der Hersteller in den nächsten Wochen nachreichen.

Im November 2015 führte Microsoft eine Abwärtskompatibilität für ausgewählte Xbox-360-Spiele auf Xbox One an. Inzwischen lassen sich mehr als 380 Spiele der Xbox 360 auf der aktuellen Microsoft-Konsole spielen. Dabei kommen regelmäßig weitere Titel dazu. Die Spiele-Bibliothek umfasst Highlights wie Red Dead Redemption, Call of Duty: Black Ops 2 und Grand Theft Auto 4. Spieler, die die Titel bereits besitzen, können sie auf Xbox 360 ohne Aufpreis erneut herunterladen.

Besitzer einer Disk-Version schaufeln die digitale Version des jeweiligen Spiels auf ihre Xbox-One-Festplatte - ebenfalls kostenlos. Dazu muss die Disk nur einmal in das Laufwerk der Xbox One gelegt werden. Bei den Xbox-Originals könnte das ähnlich funktionieren. Konkrete Details nannte Microsoft bislang aber nicht. Das dürfte sich demnächst ändern. Unsere Themenseite zur Xbox One hält euch mit weiteren Infos auf dem Laufenden. Messe-Infos findet ihr auf unserer Übersichtsseite zur E3 2017.