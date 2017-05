In Seattle findet derzeit das Entwickler-Event "Microsoft Build 2017" statt. Dort stellt Microsoft verschiedene Neuerungen vor, die in Zukunft für Windows und Xbox erscheinen sollen. Andrew Parsons (Senior Program Manager bei Microsoft) hat im Rahmen der Veranstaltung nun neue Details zum "Xbox Live Creators Program" bekannt gegeben. Die Initiative wurde auf der vergangenen Game Developers Conference vorgestellt und soll die Entwicklung von Spielen für Windows 10 und Xbox One einfacher gestalten.

Unter anderem haben Entwickler auf der Xbox One-Konsole demnächst Zugriff auf verschiedene Windows-Funktionen. Dazu gehört auch der vollständige Support für Maus und Tastatur. Entwicklerstudios haben dadurch die Möglichkeit, in ihren Spielen die Steuerungsmethode Maus und Tastatur einzubauen. Besonders im Bereich der Echtzeit-Strategie dürfte diese Funktion einige Vorteile bieten. Allerdings hat Microsoft Engineer James Yarrow verraten, dass wohl nicht alle Mäuse mit der Xbox One kompatibel sein werden. Das Unternehmen möchte jedoch mit der Zeit die Unterstützung für Mäuse ausbauen. Weitere Meldungen zur Xbox One findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Digital Trends