Xbox One: Neuer Controller kommt - mehr Komfort, verbessertes Steuerkreuz

Microsoft bringt am 25. April 2017 den Recon Tech Special Edition-Controller für Xbox One auf den Markt. Für das Gamepad verspricht der Hersteller unter anderem einen besseren Komfort. Eine gummierte Diamond-Grip-Fläche soll für eine bessere Haptik sorgen. Hinzu kommen überarbeitete Thumbsticks und ein verbessertes Steuerkreuz. Mit dabei sind neben einer Force-Feedback-Funktion der Schultertasten auch eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse für den Anschluss eines Headsets oder Kopfhörers. Der Recon Tech Special Edition-Controller soll außerdem eine größere Wireless-Reichweite ermöglichen. Nach Angaben von Microsoft ist eine bis zu zweimal größere Reichweite als mit den bisherigen Controllern drin.

Eine Bluetooth-Schnittstelle ist im Recon Tech Special Edition-Controller ebenfalls mit an Bord. Über die drahtlose Verbindung lässt sich das Gamepad auch an allen Windows-10-Geräten betreiben. Der Preis des Controllers liegt bei 64,99 Euro. Bilder vom Gamepad halten wir in unserer Galerie für euch bereit. Viele weitere News, Videos und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zur Xbox One. Derzeit arbeitet Microsoft unter anderem an einem großen System-Update für seine aktuelle Spielekonsole. Mit der Aktualisierung lassen sich fortan etwa eigene Spielerbilder in das Profil von Xbox Live hochladen. Hinzu kommen neue Funktionen für den Aktivitätenbereich, die Clubs und Arenen.

Quelle: Kotaku, 4Players