Xbox: Microsoft nennt Termin zur E3-Konferenz - Xbox Scorpio im Mittelpunkt?

Microsoft nennt den Termin zur E3-Pressekonferenz 2017. Das Media Briefing findet in diesem Jahr am 11. Juni, um 23 Uhr deutscher Zeit, statt. Als Veranstaltungsort hat der Xbox-Hersteller erneut den Galen Center in Los Angeles gewählt - bereits in den vergangenen Jahren stellte Microsoft hier seine Videospiel-Neuheiten vor. Allerdings verlegt der Hersteller den Termin für die Show: Die Keynote findet in diesem Jahr am Sonntag vor Beginn der Expo statt.

"Markiert eure Kalender. Wir sind auf Sonntag umgezogen", teilt Microsofts Larry Hryb über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Welche Neuigkeiten das US-Unternehmen auf der E3 2017 vorstellt, ist bisher nicht bekannt. Einen Anhaltspunkt gibt Hryb allerdings mit der dem Tweet angehängten Grafik: Das Bild zeigt das Mainboard von Project Scorpio, der neuen Konsole von Microsoft. Die Grafik nutzte Microsoft bereits im Ankündigungsvideo zur leistungsstarken Konsole. Daher darf davon ausgegangenen werden, dass Xbox Scorpio auf der E3 2017 eine wesentliche Rolle spielt.

Microsoft auf der E3 2017: Xbox Scorpio im Rampenlicht

Wir tippen darauf, dass Microsoft neben ersten Spielen in 4K-Auflösung auch konkretere Details zur überarbeiteten Konsole verrät. Daher scheint es möglich, dass das Unternehmen im Rahmen seines Media Briefings zur E3 2017 exakte Infos zu Preis, Release-Termin und Hardware der Xbox Scorpio nennt - die Konsole soll Ende des Jahres auf den Markt kommen. Dass sich die Konsole in Entwicklung befindet, bestätigte Microsoft bereits zur E3 im vergangenen Jahr. Seitdem hielt sich der Hersteller mit neuen Infos weitestgehend bedeckt.

So viel ist bereits bekannt: Xbox Scorpio soll echtes 4K-Gaming ermöglichen. Die neue Xbox skaliert Spiele demnach nicht nur auf diese Auflösung hoch, sondern stellt sie nativ dar. Um das zu erreichen, verbaut Microsoft einen Grafik-Prozessor mit einer Rechenpower von 6 Teraflops. Der Xbox-Prozessor besteht aus acht CPU-Kernen, die Speicherbandbreite liegt bei 320 Gbps. Bestätigt wurde außerdem, dass sowohl Xbox One und Xbox One S als auch Project Scorpio kompatibel zueinander sind. Daher lassen sich etwa Xbox One-Spiele auch auf Xbox Scorpio spielen. Für Multiplayer-Duelle gilt das gleiche: Spieler auf Xbox One spielen zusammen mit Project-Scorpio-Besitzern.

Mark your calendar: The 2017 E3 Xbox Media Briefing will be Sunday, June 11th at 2p. (Only 116 days to go) pic.twitter.com/c1aE9LqG5f — 💬 Larry Hryb (@majornelson) February 15, 2017