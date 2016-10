Xbox One drei Mal in Folge vor PS4: Microsoft sehr erfreut über aktuelle Verkaufserfolge

Microsofts Xbox One verkaufte sich in den USA auch im September besser als Sonys PlayStation 4. Es ist das erste Mal in dieser Konsolengeneration, dass sich die Xbox One in den Vereinigten Staaten drei Monate in Folge häufiger absetzt als Sonys PlayStation 4. Xbox-Marketing-Manager Aaron Greenberg zeigt sich ob der Meldungen höchst erfreut: "Ich bin jedem so dankbar, der uns dabei geholfen hat, zurück an die Spitze zu gelangen", twittert der Microsoft-Mitarbeiter und ergänzt den Eintrag mit dem Hashtag "#DontCallitAComeback". In weiteren Tweets nutzt er die Hashtags "#Momentum" und "#XboxOneS". In der Tat dürfte die Xbox One Slim maßgeblich zu den aktuellen Erfolgen der Konsole beitragen. Die seit August erhältliche Konsole weist nicht nur ein schlankeres Design als das Standardmodell auf. Mit der Unterstützung von 4K-Auflösungen (Blu-ray, Streaming) und HDR bringt die Konsole auch neue Features mit sich.

Anders die im September veröffentlichte PS4 Slim: Sony setzt bei seinem aktuellen Konsolenmodell überwiegend auf ein schlankeres Gehäuse-Design - neue Funktion bringt die PlayStation 4 Slim nicht mit sich. Allerdings ist davon auszugehen, dass Sonys PlayStation 4 bezüglich der weltweiten Verkaufszahlen weiterhin vor Microsofts Xbox One liegt. Bis Mai 2016 meldete Sony mehr als 40 Millionen verkaufte PS4-Konsolen. Microsoft teilt zwar keine Verkaufszahlen mit. Allerdings räumte Microsofts Phil Spencer im Oktober 2015 ein, dass es wohl schwierig wird, die PS4 hinsichtlich der Verkaufszahlen einzuholen. Mit der PS4 Pro steht außerdem der Release des leistungsstärkeren PlayStation-4-Modells in den Startlöchern: Die neue Konsole erscheint am 10. November. Daher dürfte es spannend zu erfahren sein, wie sich die Verkaufszahlen der beiden Konsolen ab November entwickeln. Unsere Themenseiten zu Xbox One und PlayStation 4 halten euch auf dem Laufenden.

Quelle: Gamespot