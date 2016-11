Das Xbox Holiday Update ist da. Microsoft hat nicht nur die hauseigene Heimkonsole Xbox One aktualisiert, sondern auch die Xbox App für Windows 10, Google Android und Apple iOS. Der Fokus der Neuerungen und Änderungen liegt im Bereich Social Media. Top-Features des Xbox Holiday Updates sind Clubs, Looking for Group (LFG), Achievement Rarity, Group Messaging, Gamerscore Leaderboard und Emojis für die virtuelle Tastatur. Die Arena ist hingegen noch nicht enthalten. Microsoft will hier noch weitere Tests durchführen.

Im Video unterhalb stellen Larry "Major Nelson" Hryb und Scott Henson von Microsoft das Xbox Holiday Update in aller Ausführlichkeit vor. Wer es lieber schriftlich mag, surft Hrybs aktuellen Blogbeitrag an. Folgt dazu einfach dem Quellenlink. Sollte das Xbox Holiday Update auf eurer Xbox One noch nicht zum Download bereit stehen, ist einfach noch ein wenig Geduld gefragt. Der Rollout erfolgt nicht überall zeitgleich. Die mobile Xbox App kann hier für Google Android (ab 4.0) und hier für Apple iOS (ab 8.0) heruntergeladen werden.

Quelle: Major Nelson Blog