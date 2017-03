Xbox One: Microsoft-Konsole mit großen Schwierigkeiten in Japan

Fast ein Jahr nach der Veröffentlichung in Europa und Nordamerika wurde die Xbox One am 04. September 2014 auch auf dem japanischen Markt veröffentlicht. Allerdings hat Microsoft große Schwierigkeiten die Konsole an den Mann zu bringen. Bislang wurden nur 77.000 Einheiten der Hardware verkauft. In der vergangenen Woche wanderte die Xbox One nur 135 Mal über die Ladentheke - selbst die eingestellte Wii U konnte in den letzten Tagen mehr als doppelt so viele Exemplare umsetzen.

Die schlechten Verkaufszahlen führen dazu, dass einige Teile der Community bereits eine Einstellung der Bemühungen auf dem japanischen Markt verlangen. Dazu gehört auch die Unterstützung von unterschiedlichen Entwicklerteams im Land. Erst kürzlich flog Xbox-Chef Phil Spencer nach Japan, um vor Ort mit Third-Party-Publishern zu sprechen. Hier bestätigte er zudem, dass Microsoft weiterhin mit diesen Studios zusammenarbeiten wird. Unterschiedliche Dinge, wie die Einstellung des Exklusiv-Titels von Platinum Games Scalebound, machen die Situation für Microsoft in Japan nicht einfacher.

Trotz der vielen Probleme scheint es kontraproduktiv, eine Einstellung der Unterstützung von japanischen Entwicklerstudios zu fordern. Weltweit ist die Xbox One durchaus erfolgreich und kann - durch die Veröffentlichung von Spielen japanischer Teams - lokale Entwickler in Japan unterstützen. Wenn Unternehmen zukünftig den schwächelnden Konsolen-Markt in Japan ignorieren, hat das nicht nur Konsequenzen für Spieler vor Ort, sondern auch für alle Gamer weltweit, die dadurch weniger japanische Spiele für ihre Plattformen erhalten würden. Weitere Meldungen zur Xbox One findet Ihr auf unserer Themenseite.

