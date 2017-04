Xbox: Handheld-Version war eine Option

In einem langen Interview mit dem Portal Gamasutra sprach Phil Spencer, Chef der Xbox-Sparte von Microsoft, über die Zukunft der Xbox, aber auch über vergangene Ideen. Wir berichteten bereits über eine stärkere Version der Xbox, die eigentlich im Jahr 2016 auf den Markt kommen sollte. Ein weiterer Plan war auch eine tragbare Version der Xbox. Für die Handheld-Version der Xbox gab es auch schon erste grobe Designstudien. Phil Spencer spricht dabei aber keine besonders konkreten Pläne an, sondern redet eher über die allgemeine Vorgehensweise beim Sammeln neuer Ideen. Demnach wurden bei Microsoft unter anderem auch Vorschläge zu einer tragbaren Konsole sowie auch zu einer tragbaren Konsole, die man über ein Dockingstation zu einer stationären Konsole umwandeln kann, diskutiert. Erste Designvorschläge gehören in solchen Fällen ebenfalls dazu.

Xbox One S im Gears of War-Design Quelle: Microsoft Weitere Themen aus dem Interview hob auch das Portal DualShockers hervor. Im Endeffekt hält Spencer demnach die stationären Konsolen für wichtiger, da er überzeugt ist, dass die meisten Haushalte auch in Zukunft weiterhin auf TV-Geräte setzen werden. Und TV-Geräte dienen ja wiederum in aller Regel als Display für Konsolen. Hinzu kommt laut Spencer, dass der eigentliche Umsatz nicht mit den Spielekonsolen, sondern mit den Spielen und Service-Angeboten gemacht wird. Die Hardware selber wird sogar subventioniert, so dass häufige Hardwarewechsel bei den Kunden eigentlich auch gar nicht im Interesse der Konsolenhersteller liegen. Denn es benötigt eine ganze Weile, um die Subvention wieder in die Kassen der Hersteller zurückzuspülen.