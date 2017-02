Microsoft bereitet das Spielejahr für 2017 vor. Für Xbox-Chef Phil Spencer scheint 2017 ein vielversprechendes Jahr zu werden, wie sich einem aktuellen Twitter-Eintrag entnehmen lässt. Auf die Frage eines Fans, ob für das aktuelle Jahr neue Exklusivspiele für Xbox One geplant wären, antwortet Spencer, dass 2017 durchaus mehr Titel aus den eigenen Reihen veröffentlicht werden sollen: "In diesem Jahr sollte es mehr First-Party-Spiele geben als 2016", schreibt der Xbox-Chef und ergänzt, dass er zuversichtlich auf das Spielejahr 2017 blickt. Zudem verspricht er eine "großartige Vielfalt" bei den geplanten Spielen für Xbox One. Neue Marken sollen das Spieleangebot für Xbox One abrunden. Konkrete Details ließ der Xbox-Chef aber noch offen. "Es wird ein gutes Jahr", schreibt Spencer.

Bereits vor wenigen Wochen hatte sich Spencer zum Spieleangebot auf Xbox One geäußert. "Die Xbox-One-Spiele, die 2017 ausgeliefert werden, sind anders für uns." Weder Halo noch Gears of War würden das Spieleangebot in diesem Jahr anführen. Stattdessen seien neue Spielerfahrungen und Marken geplant. Spencer zuversichtlich: "Uns erwartet ein spaßiges Spielejahr". Für dieses Jahr stehen die Releases von Spielen wie Crackdown 3, Sea of Thieves und Halo Wars 2 an. Weitere Details dürften womöglich auf der E3 2017 Mitte Juni folgen. Behaltet dafür am besten unsere Themenseite zur Xbox One im Auge. Ende des Jahr soll mit der Xbox Scorpio eine neue, technisch verbesserte Konsole auf den Markt kommen.

Quelle: Twitter