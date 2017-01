Xbox One: Insgesamt 26 Millionen Einheiten verkauft - Gerücht

Microsoft gab kürzlich bekannt, dass sie in Zukunft keine detaillierten Verkaufszahlen zur Xbox One mehr veröffentlichen werden. Stattdessen spricht das Unternehmen über monatlich aktive Spieler, die sich in den vergangenen 30 Tagen bei Xbox Live via Xbox One, Xbox 360 oder PC angemeldet haben. Zuletzt wurde hier der Stand von 47 Millionen aktiven Nutzern präsentiert. Einem neuen Bericht des Forschungsunternehmens SuperData zufolge, soll sich Microsofts Xbox One seit dem Launch im November 2013 insgesamt 26 Millionen Mal verkauft haben. Bislang wurden diese Verkaufszahlen von Microsoft allerdings noch nicht bestätigt.

Auf Anfrage von GameSpot antwortete ein Verantwortlicher von Microsoft, dass das Unternehmen in diesem Bereich derzeit "keine Neuigkeiten zum Teilen" für die Öffentlichkeit hat. Vor rund zwei Wochen gab Sony im Rahmen der Consumer Electronics Show in Las Vegas bekannt, dass sich die PlayStation 4 insgesamt 53,4 Millionen weltweit verkauft hat. Demnach ging die PlayStation 4 seit dem Verkaufsstart im November 2013 mehr als doppelt so häufig über die Ladentheke wie Microsofts Xbox One. Weitere Meldungen und Videos zur Xbox One findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameSpot