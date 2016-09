Die neue und schlankere Xbox One S erschien Anfang August in einer Sonder-Edition mit einer 2TB-Festplatte - wenige Wochen später wurden dann auch die Modelle mit einer 500GB- sowie 1TB-Festplatte veröffentlicht. Besonders in Großbritannien scheint die neue Hardware von Microsoft sehr gut anzukommen, wie nun veröffentlichte Zahlen belegen. Mit der Einführung der beiden kleineren Modelle sind die Verkaufszahlen im Vergleich zur Vorwoche um fast 1.000 Prozent gestiegen.

In der beendeten Verkaufswoche bis zum 24. September lag der Marktanteil der Konsole bei rund 71 Prozent. Die ebenfalls neu veröffentlichte kleine Variante der PlayStation 4 kam in diesem Zeitraum auf einen Anteil von nur 19 Prozent. Würde man die Startwochen der Xbox One S (500GB & 1TB) mit der PlayStation 4 Slim vergleichen, hat sich die Konsole von Microsoft um 361 Prozent besser auf dem britischen Markt verkauft.

Im Gespräch mit MCV freute sich Harvey Eagle, Marketing Boss bei Xbox UK, über die Zahlen: "Es ist schön zu sehen wie beliebt die Xbox One S bei den Fans ist, nicht nur in der vergangenen Woche, sondern seit der Veröffentlichung im August. 4K-Streaming und 4K UHD Blu-ray wurden sehr gut aufgenommen und wir glauben, dass es derzeit keine besseren Wert für die gibt, die ihre Konsole aufwerten möchten." Weitere Meldungen zur Xbox One S findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: MCV