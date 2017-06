Xbox One: Neue große Exklusiv-Spiele sind unterwegs, versichert der Xbox-Chef

Mit Titeln wie Sea of Thieves, Crackdown 3, State of Decay 2, Lucky's Tale und Ori and the Will of the Wisps hat Microsoft im Ramen der E3 2017 zahlreiche Spiele für PC und Xbox One angekündigt. Viele fragten sich jedoch, wo sie denn bleiben, die großen Titel, die die Leistungsstärke der frisch angekündigten Xbox One X voll ausschöpfen und Tausende Spieler rund um den Globus vor den Bildschirm fesseln sollen. Vor allem große "First Party"-Produktionen, also Xbox-exklusive Spiele, fehlten nach Ansicht vieler Fans.

In einem Youtube-Interview mit Waypoint hat der Xbox-Chef Phil Spencer über den Verbleib dieser großen Spiele gesprochen. "Wir investieren in neue Dinge", so Spencer. "Wir haben erst kürzlich Neuheiten in Gang gesetzt, von denen ich dachte: 'Hey, von einem PR-Standpunkt aus wäre es wirklich einfach für mich, einfach jetzt schon einen Trailer zu zeigen'. Allerdings weiß ich, dass die Release-Termine dieser Spiele noch zweieinhalb oder drei Jahre auf sich warten lassen, deswegen wollte ich das nicht."

Spencer versichert, dass Microsoft auch dieses Feld weiter bestellen wird: "Es ist wichtig, dass wir da investieren. [...] Ich weiß, dass ihr große 'Triple A'-Konsolenspiele wollt, und dem verpflichte ich mich. [...] Wir werden auch weiterhin abliefern. Das haben wir mit der Hardware gemacht, das haben wir mit [Abwärtskompatibilität] gemacht und das werden wir auch mit 'First Party'-Spielen machen. Das ist ungemein wichtig."

