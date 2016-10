Xbox One: Dashboard nach neuem Update "deutlich schneller"

"Das Dashboard der Xbox One funktioniert nach der Installation des aktuellen Preview-Updates deutlich schneller", schreiben Spieler in einem Reddit-Thread. Mit der jüngst veröffentlichten System-Software für Teilnehmer am Preview-Programm scheint die Oberfläche der Xbox One Flügel zu erhalten. "Alles fühlt sich deutlich schneller an", schreibt ein Nutzer und ergänzt, dass die Änderungen auch die Apps betreffen. Die für Xbox One erhältlichen Programme sollen sich spürbar schneller öffnen als bisher. Über den Kurznachrichtendienst Twitter bestätigt Xbox-Chef Phil Spencer die Änderungen. Das Entwicklerteam habe das Spieler-Feedback zur Geschwindigkeit der Navigation ausgewertet und umgesetzt. Demnach liegt der Fokus der aktuellen und kommenden Updates auf der Performance des Dashboards.

Bislang lassen sich die Neuerungen nur für Preview-Mitglieder auf Xbox One testen - die Teilnehmer fungieren als eine Art Beta-Tester. Sobald die aktuellen Software-Updates ausreichend getestet wurden, rollt sie Microsoft für alle anderen Spieler aus. In der Regel beträgt die Zeit bis zum finalen Release wenige Wochen. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Schaut am besten regelmäßig auf unserer Themenseite zur Xbox One vorbei. Denn dort laufen aktuelle News, Videos und Bilder zur aktuellen Microsoft-Konsole zusammen. Die Aussagen zum schnelleren Dashboard auf Xbox One findet ihr auf Reddit und Twitter.