Microsoft kündigt den "bisher größten Sale im Xbox Store" an. Wie das Unternehmen über seine News-Webseite auf xbox.com mitteilt, beginnt der auf den Namen "Countdown" getaufte Abverkauf am 22. Dezember 2016. Auf Spieler warten Hunderte Angebote aus den Bereichen Spiele, Filme, Serien, Musik und Apps. Darüber hinaus soll es wöchentliche Angebote geben. Mit Countdown wolle Microsoft auf das neue Jahr einstimmen und es bis zum 9. Januar 2017 feiern. Dabei soll der Abverkauf zahlreiche Sales für beide Microsoft-Konsolen mitbringen - also Xbox One und Xbox 360.

Der Sale verspricht Angebote mit einem Preisnachlass von bis zu 60 Prozent. Dazu zählen Rabatte auf Spiele-Highlights wie Final Fantasy 15, Battlefield 1, Watch Dogs 2 und viele mehr. "Sollte das nicht genug sein, stehen außerdem mehr als 40 abwärtskompatible Spiele im Sale bereit", ergänzt Microsoft auf seiner Webseite.

Vom 21. Dezember 2016 bis 9. Januar 2017 erhalten Spieler auf Xbox One und Xbox 360 außerdem die Möglichkeit, ihr Xbox-Live-Silber-Abonnement für 1 US-Dollar auf eine Goldmitgliedschaft hochzustufen - für den ersten Monat der Mitgliedschaft. Gold-Mitglieder erhalten während des Countdown-Sales einen zusätzlichen Rabatt von bis zu 10 Prozent.

Ein Video stimmt auf die kommenden Angebote im Xbox Store ein. Den Clip haben wir nachfolgend eingebunden. Eine Übersicht mit allen Infos findet ihr auf der Xbox-Webseite von Microsoft. Mit aktuellen News, Videos und Screenshots halten wir euch auf unserer Themenseite zur Xbox One auf dem Laufenden.