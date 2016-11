Einem Bericht von Adobe zufolge hat sich Microsofts Xbox One am vergangenen Black Friday in den USA - zumindest über Online-Händler - häufiger verkauft als Sonys PlayStation 4. In einer veröffentlichten Top 5 der am meisten verkauften Elektronik-Produkte lässt sich die Konsole von Microsoft auf Platz 5 wiederfinden - die PlayStation 4 hat es nicht in diese Liste geschafft. Noch beliebter am Black Friday als die Xbox One waren iPads, Samsung 4K TVs, Macbook Airs sowie TV-Geräte von LG.

Sowohl die Xbox One S und die neu veröffentlichte PlayStation 4 "Slim" konnte am vergangenen Freitag in einem Paket mit mindestens einem Spiel für 250 US-Dollar erworben werden. Trotz des Sieges der Xbox One am Black Friday wird Sony den Monat November mit den meist verkauften Einheiten in den Vereinigten Staaten vermutlich gewinnen. Besonders der Launch der PlayStation 4 Pro könnte die Verkaufszahlen der PS4-Familie angekurbelt haben. Seit Juli 2016 war die Xbox One die erfolgreichste Konsole in den USA.

Zu den schwer erhältlichen Produkten am Black Friday gehörten Nintendos NES Classic Mini sowie die Virtual Reality-Brille PlayStation VR. Insgesamt sollen allein durch die Online-Verkäufe am Thanksgiving-Abend und Black Friday zusammen rund 5,27 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden sein. Das entspricht einer Steigerung von 17,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahlen umfassen neben dem Black Friday auch den Abend des Vortages, der in den USA als Thanksgiving Day gefeiert wird.

Quelle: GameSpot



Von Dominik Zwingmann

Autor