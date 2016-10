Xbox One: Bitstream-Update für Dolby Atmos angekündigt

Gute Nachrichten für audiophile Besitzer einer Xbox One. Microsoft hat die Unterstützung von Bitstream-Audio per kommendem Update angekündigt. Die Xbox One wird dann unter anderem in der Lage sein, den Ton von Filmen und Spielen mit dem hochwertigen Format Dolby Atmos und wohl auch DTS:X wiederzugeben. Das gilt für alle Varianten der Heimkonsole, nicht nur wie zunächst angenommen für die 4K-fähige Xbox One S mit UHD-Laufwerk.

Der Bitstream-Support wird Bestandteil des Windows 10 Creators Updates sein. Die Veröffentlichung ist für Anfang des kommenden Jahres geplant. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Insbesondere Heimkinofreaks dürften der Veröffentlichung entgegen fiebern. Das bei vielen neueren Filmen zum Einsatz kommende Audioformat Dolby Atmos erlaubt zumindest theoretisch die Wiedergabe von unendlich vielen Kanälen, was für einen noch natürlicheren Klang sorgen soll als die altbekannten Formate mit 5.1- und 7.1-Technik. Weitere News und Infos findet ihr auf der Themenseite zur Xbox One.

Quelle: Microsoft