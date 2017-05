Xbox One: ​Beta-Update setzte Konsole auf Werkseinstellung zurück

Ein aktuelles Xbox One Update für Preview-Teilnehmer war offenbar nicht gänzlich fehlerfrei erschienen. Beta-Tester berichten auf Reddit, dass ihre Konsole nach der Installation der System-Software auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wurde. Daraufhin musste die Xbox One vollständig neu eingerichtet werden. Inzwischen sollte sich das Update jedoch wie gewohnt und ohne diese Hürde aufspielen lassen.

Kurz nach den ersten Spielerberichten meldete sich ein Mitarbeiter vom Insider-Support zu Wort und versprach eine baldige Lösung. Lange dauerte das nicht: Wenig später konnte die Ursache des Fehlers gefunden und schließlich behoben werden. Offenbar gab es beim Update-Rollout einen Fehler bei der Zuweisung der Builds, wie sich einem Eintrag auf Reddit entnehmen lässt. "Der Fehler wurde behoben und wir arbeiten daran, sicherstellen, dass er kein zweites Mal auftritt", kommentiert ein Microsoft-Mitarbeiter.

Mit dem jüngsten Update spielt Microsoft hauptsächlich Fehlerkorrekturen auf, etwa für die neuen Tournamente und die Sortieren-Funktion. Für die Öffentlichkeit dürften die Fixes zusammen mit dem nächsten großen Update veröffentlicht werden - die Aktualisierungen erscheinen in der Regel monatlich. Behaltet am besten unsere Themenseite zur Xbox One im Auge. Dort laufen aktuelle News, Videos und Hintergründe zur aktuellen Microsoft-Konsole zusammen. Mit der Xbox Scorpio (Arbeitstitel) erscheint Ende des Jahres eine leistungsstärkere Ausgabe der Xbox One.

Quelle: Reddit