Xbox One S: Amazon-Streams ab sofort in 4K verfügbar

Alle Xbox One S-Nutzer können über ein Update der Amazon Video-App ab sofort ihre Amazon-Serien auch in 4K genießen. Besitzer einer regulären Xbox One schauen technisch bedingt in die Röhre. S-Besitzer mit einem 4K-TV und einem Prime-Abo sollten jedoch nicht lange fackeln, lässt sich doch über das Update endlich das Potenzial des eigenen Setups voll ausreizen. Neben Amazon Video, können User (je nach Region) auch Netflix, Hulu und VUDU Movies in 4K ansehen. Zu den Amazon Originals-Serien gehören Bosch, Sneaky Pete, The Grand Tour und Man in the High Castle.

Starting today, watch all your favorite @AmazonVideo Originals in stunning 4K on your #XboxOneS. Learn more here: https://t.co/loiH91wNa2 pic.twitter.com/wzEh4OsE2H — Xbox (@Xbox) 19. Mai 2017



Quelle: Microsoft