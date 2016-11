Xbox Live Gold: Zwei neue Gratis-Spiele ab heute zum Download

Microsoft gibt zwei neue Gratis-Spiele für Mitglieder von Xbox Live Gold zum Download bereit. Bis zum 30. November lässt sich etwa die Xbox-360-Version Far Cry 3: Blood Dragon über den Online-Marktplatz kostenlos herunterladen. Der 2013 erschienene Ego-Shooter liefert mit knalligen Neonfarben, VHS-Stilistik, Machohelden und laserschießenden Monstrositäten eine ausladende Videospiel-Hommage an die Actionfilme der 80er-Jahre. Dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One lässt sich Far Cry 3: Blood Dragon auch auf der aktuellen Microsoft-Konsole zocken. Unser Test zu Far Cry 3: Blood Dragon beweist: Das Spielen des urkomischen Ego-Shooters lohnt sich!

Speziell für Xbox One steht bis zum 15. Dezember das Abenteuer Murdered: Soul Suspect als Gratis-Download für alle zahlenden Xbox-Live-Kunden bereit. Ihr schlüpft in die Rolle von Ronan O'Connor, einem Polizei-Ermittler mit bewegter Vergangenheit, dessen Leben durch einen unbarmherzigen Killer vorzeitig beendet wird. Anstatt jedoch Erlösung im Jenseits zu finden, ist Ronan fortan in der "Dämmerung" gefangen und die einzige Möglichkeit, Frieden zu finden und die Zwischenwelt zu verlassen, ist die Wahrheit über seinen Mörder ans Licht zu bringen und ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Ronan erhält übernatürliche Fähigkeiten und dadurch zahlreiche Freiheiten, die Stadt Salem in Massachusetts zu erkunden. In unserem Test zu Murdered: Soul Supsect lest ihr, ob sich der Download lohnt. Welche Spiele es im November 2016 außerdem kostenlos für Goldmitglieder auf Xbox Live gibt, erfahrt ihr in einem separaten Artikel.