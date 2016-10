Xbox Live Games with Gold: The Escapists und I Am Alive jetzt gratis

Xbox-Live-Mitglieder erhalten Zugriff auf zwei neue Spiele als Gratis-Download. Ab heute stehen The Escapists für Xbox One und I Am Alive für Xbox 360 zum Herunterladen bereit. Dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One lässt sich das Xbox-360-Abenteuer auch auf Xbox One erleben. Die beiden Games ladet ihr euch wie gewohnt über das Dashboard eurer Konsole herunter. Die Gefängnisausbruchstrategie The Escapists lässt sich bis zum 15. November kostenlos aus dem Store laden.

Wie ihr aus dem Pixelknast von The Escapists entkommt, müsst ihr selbst herausfinden. Hilfreiche Hinweise liefert das Spiel nur wenige. In The Escapists stehen zahlreiche Items zur Auswahl, die euch beim Ausbruch helfen können. Die benötigten Gegenstände können bei Insassen ergaunert werden. Verschiedene Gegenstände lassen sich miteinander kombinieren. Mit dem Craftingsystem stellt ihr Items wie Äxte und Waffen her. Dabei solltet ihr stets die Wärter beachten und euch nicht erwischen lassen.

I Am Alive spielt ein Jahr nach einer schwerwiegenden Katastrophe, bei der die USA von einer massiven Erdbebenserie heimgesucht wurden. Um Nahrungsmittel und Rohstoffe wird erbarmungslos gekämpft, andere Überlebende sind einem meist feindlich gesinnt und der namenlose Protagonist versucht, in dem Chaos seine Familie aufzuspüren. Weitere Infos zu den beiden Spielen I Am Alive und The Escapists findet ihr auf den verlinkten Themenseiten. Die vollständige Liste der Games with Gold im Oktober fassen wir in einer separaten Meldung zusammen.