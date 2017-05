Xbox Store: ​Großer Sale mit bis zu 75 Prozent Rabatt auf abwärtskompatible Spiele

Microsoft lockt mit einem großen Sale bei Xbox Live. Im Vordergrund der aktuellen Angebote stehen Xbox-360-Spiele, die sich durch die Abwärtskompatibilität der Xbox One auch auf der aktuellen Microsoft-Konsole zocken lassen. Die Auswahl ist riesig: Der Sale umfasst mehr als 250 Spiele. Mit dabei sind Highlights wie GTA 5, Call of Duty: Black Ops 2, Skate 3, Red Dead Redemption und Left 4 Dead 2. Schnäppchenjäger sparen derzeit bis zu 75 Prozent - den jeweiligen Preisnachlass erfahrt ihr auf den einzelnen Produktseiten im Xbox Games Store. Interessierte sollten mit dem Kauf womöglich nicht lange zögern. Denn die Angebotsdauer ist begrenzt. Nach Angaben von Microsoft läuft der das aktuelle "Superangebot" bis zum 22. Mai.

Die vollständige Spiele-Liste erhaltet ihr wahlweise über die verlinkte Xbox-Webseite oder direkt auf eurer Konsole. Wechselt hierfür in den Store-Bereich von Xbox Live. Microsofts Xbox One erlernte die Abwärtskompatibilität zur Xbox 360 Ende 2015. Anfangs unterstützten rund 100 Spiele die Funktion, inzwischen sind es mehr als 300. Wer eines der unterstützten Xbox-360-Spiele bereits besitzt, kann es kostenfrei für Xbox One herunterladen. Alternativ legt ihr die Disk in das Laufwerk der Xbox One ein, um die digitale Version des Spiels herunterladen zu können. Viele weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zur Xbox One. Derzeit arbeitet Microsoft an Project Scorpio. Die leistungsstarke Konsole soll 4K-Gaming ermöglichen und Ende des Jahres auf den Markt kommen.

Quelle: Xbox.com