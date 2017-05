Xbox Live: Bis 21. Mai kostenlos mit Minecraft-Goodie

Seit 18. März und bis noch einschließlich heute, läuft wieder einmal der Multiplayer All-Access auf Xbox Live. Das bedeutet, dass ihr noch bis heute, 23:59 Uhr, in allen euren Spielen gratis den Online-Multiplayermodus nutzen könnt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Minecraft: Xbox One Edition umsonst zu erhalten - jedoch ebenfalls zeitlich beschränkt. Alles was ihr für die kostenlose Xbox One Edition von Minecraft tun müsst, ist euch einzuloggen und das Spiel herunterzuladen. Wie der Rest des Multiplayer All-Access verfällt der gratis-Spaß aber am Ende des heutigen Tages. Dennoch eine perfekte Gelegenheit einmal hineinzuschnuppern. Nachfolgend noch der Trailer zum MAA.

Quelle: Microsoft