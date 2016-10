Xbox Live: The Division, Far Cry 4 und mehr für Gold-Mitglieder reduziert

Auf dem Xbox Live Marktplatz stehen auch in dieser Woche neue Angebote für alle Besitzer einer Gold-Mitgliedschaft zur Verfügung. Microsoft bietet dabei verschiedene Spiele für Xbox One und Xbox 360 mit bis zu 60 Prozent Rabatt an. Bis zum 10. Oktober 2016 erhalten Spieler unter anderem einen Rabatt in Höhe von 40 Prozent auf Tom Clancy's The Division von Publisher Ubisoft sowie 50 Prozent Rabatt auf Assassin's Creed Syndicate. Zusätzlich werden die dazugehörigen Gold Editionen der genannten Titel für reduzierte Preise angeboten. Der Großteil der Spiele, die in dieser Woche im Angebot zu finden sind, kommen von Publisher Ubisoft.

Die Angebote der Woche für Gold-Mitglieder:

Xbox One

10 Second Ninja X - 50%

Assassin's Creed Syndicate: Gold Edition - 50% - 60%

Assassin's Creed Syndicate - 50%

Bard's Gold - 33%

Far Cry 4: Gold Edition - 60%

Far Cry 4: Standard - 50%

Far Cry Primal: Apex Edition - 40%

Far Cry Primal - 40%

MagNets: Fully Charged 40%

Nightmares from the Deep: The Cursed Heart - 30%

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Gold Edition - 30%

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - 40%

Tom Clancy's The Division: Gold Edition - 45%

Tom Clancy's The Division - 40%

Trackmania Turbo - 50%

Watch_Dogs: Complete Edition - 60%

Watch_Dogs - 50%

Xbox 360

Crash Mind Over Mutant - 75%

Crash Of The Titans - 50%

Far Cry 3 - 60%

Far Cry 3: Blood Dragon - 60%

Monopoly Plus - 50%

Outland - 60%

Rayman Legends - 50%

Splinter Cell Conviction - 75%

Splinter Cell Double Agent - 60%

The Splatters - 50%

Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 - 75%

Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier - 75%

Valiant Hearts: The Great War - 60%

Die entsprechenden Links zu den einzelnen Spielen findet Ihr im Blog von Major Nelson. Darüber hinaus stehen seit dem 01. Oktober 2016 die Spiele Super Mega Baseball: Extra Innings für Xbox One sowie MX vs. ATV Reflex für Xbox 360 im Rahmen der Games with Gold-Aktion zur Verfügung.

Quelle: Major Nelson