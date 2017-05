xXx - Die Rückkehr des Xander Cage: Gewinnt zum Heimkinostart Quadrocopter-Drohnen und 4K UHD-Blu-rays!

Harte Kerle, brachiale Action und heiße Ladies: Dafür steht die xXx-Reihe seit dem Filmdebüt im Jahr 2002. Im Januar 2017 lief mit xXx - Die Rückkehr des Xander Cage der nunmehr dritte Teil der erfolgreichen Action-Reihe in den Kinos an - natürlich wieder mit Fast & Furious-Star Vin Diesel in der Hauptrolle. Er lässt es gemeinsam an der Seite von Publikumsliebling Samuel L. Jackson (The Hateful 8) und Game of Thrones-Darsteller Rory McCann mächtig auf der Kinoleinwand krachen. Auch der Weltklasse-Fußballer Neymar Jr. mischt in diesem turbulenten Actionspektakel kräftig mit.

Ab dem 1. Juni 2017 könnt ihr xXx - Die Rückkehr des Xander Cage nun auch in den eigenen vier Wänden erleben. Der Film erscheint unter anderem als DVD, Blu-ray und 4K UHD-Blu-ray im Handel. Zur Heimkinopremiere haben wir besonders attraktive Preise für euch vorbereitet. Gewinnt mit etwas Glück einen von drei Quadrocom Quadrocoptern von Jamara. Mit der Drohne führt ihr abgefahrene 360° Grad Stunts, Flips, Turns und andere Flugmanöver nicht nur problemlos aus, ihr haltet die besten Augenblicke dank eingebauter und annehmbarer HD-Kamera auch noch für die Ewigkeit fest. Obendrein packen wir zu jeder Drohne noch eine UHD-Blu-ray des Films dazu!

So macht ihr mit

Ihr wollt mitmachen? Dann müsst ihr uns einfach folgende Frage beantworten: "Welche deutsche Band steuerte für den ersten xXx-Film den Titelsong bei?

A) Silbermond

B) Rammstein

C) Sportfreunde Stiller

D) Modern Talking

Schickt die richtige Antwort mit eurem vollständigen Namen und eurer vollständigen Adresse an gewinnspiel@pcgames.de. Als Betreff wählt ihr "xXx Teil 3". Das Gewinnspiel läuft vom 29. Mai 2017 bis zum 05. Juni 2017 um 23:59 Uhr. Alle Mails, die danach eintreffen, werden in der Auswahl nicht mehr berücksichtigt. Hier geht's zu unseren allgemeinen Teilnahmebedingungen.