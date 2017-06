XCOM 2: War of the Chosen - Inhalt hätte fast für XCOM 3 gereicht

Mit der auf der E3 2017 angekündigten Erweiterung War of the Chosen für XCOM 2 wollen die Entwickler von Firaxis dem Spieler einiges bieten. Der Umfang des Add-ons soll demnach so groß sein, dass daraus fast ein eigenständiger Nachfolger, also XCOM 3, geworden wäre. "Wir haben definitiv darüber gesprochen. Wir haben jede Menge Features, die als Basis für einen Nachfolger dienen könnten, aber dafür bräuchten wir auch eine komplett neue Erzählung", erklärt Creative Director Jake Solomon gegenüber Polygon. Genau wie die bisherigen DLCs Alien Hunter und Shen's Last Gift werden auch die Inhalte von War of the Chosen in die vorhanden Kampagne integriert. So können Spieler einen neuen Durchlauf von XCOM 2 starten und erleben dann all die Neuerungen innerhalb der bekannten Geschichte.

Neben den drei neuen Fraktionen und den drei mächtigen Alien-Anführern, mit denen ihr es im Spielverlauf zu tun bekommt, spendieren die Macher dem Spiel zahlreiche neue Zwischensequenzen und mehr Sprachausgabe. "Während ihr das Spiel spielt, werdet ihr wesentlich mehr Stimmen hören und sie werden eure Aktionen kommentieren. Das fügt einfach etwas mehr Wärme ins Spiel ein. Es fühlt sich lebendiger an", so Solomon. So wird es zum Beispiel Radioübertragungen aus freien Siedlungen und aus von Advent kontrollierten Gebieten geben, die den Vorgängen auf der Erde mehr Tiefe verleihen.

Eine der spannendsten Neuerungen werden die Beziehungen zwischen den Soldaten sein. Jeder Kämpfer verfügt über einen sogenannten Kompatibilitätswert, der bestimmt, wie gut dieser mit anderen Charakteren auskommt. Die Beziehungen innerhalb eurer Truppe verändern sich mit der Zeit und es können Freundschaften entstehen. Diese Figuren können in der Basis dann bei gemeinsamen Aktivitäten beobachtet werden. Außerdem werden mit stärkeren Bindungen neue mächtige Fähigkeiten freigeschaltet, die nur zur Verfügung stehen, wenn die betreffenden Charaktere zusammen auf dem Schlachtfeld sind. XCOM 2: War of the Chosen erscheint am 29. August 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

