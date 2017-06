Firaxis hatte es bereits angedeutet, nun ist es bestätigt: Auf der diesjährigen E3 PC Gaming Show enthüllten die Entwickler das erste große Add-on zu XCOM 2. Die Erweiterung trägt den Titel War of the Chosen und bringt massig neue Inhalte, die sich um drei neue Fraktionen und drei besondere Alien-Jäger drehen. Im Trailer seht ihr die wichtigsten neuen Charaktere, Story-Sequenzen frische Gegnertypen und neue Fähigkeiten.



02:01

Fraktionen und Alien-Gegenspieler

Die Assassine ist eine der drei Auserwählten, die Jagd auf den Commander machen. Sie lernt mit jeder Begegnung dazu und wird gefährlicher! Quelle: Firaxis War of the Chosen ist laut Firaxis rund doppelt so umfangreich wie das letzte Add-on Enemy Within für das erste XCOM. Im Zentrum der Erweiterung stehen drei Alien-Gegenspieler, die sogenannten Auserwählten, die Jagd auf den Commander machen. Im Spielverlauf wird man ihnen mehrmals im Kampf begegnen, was reichlich Dynamik in den Spielablauf bringen dürfte. Jedes Aufeinandertreffen lässt die Auserwählten an Erfahrung gewinnen, dadurch lernen sie mit der Zeit neue Tricks und Fähigkeiten, die uns in zukünftigen Missionen das Leben schwer machen. Zu den drei Auserwählten zählen die Assassine, die wie eine Art Alien-Ninja aus dem Verborgenen angreift und den Nahkampf bevorzugt, der Jäger mit seiner Vorliebe für Scharfschützenwaffen und der Warlock - seine Stärken hat Firaxis nicht genauer beschrieben, wir tippen aber stark auf mächtige Psi-Fähigkeiten.

Um die neue Bedrohung abzuwehren, treten drei frische Fraktionen auf den Plan, die der Spieler für sich gewinnen kann, darunter die Schnitter, die Scharmützler und die Templer. Schnitter setzen beispielsweise auf Stealth und Sabotage, während Scharmützler kräftige Alien-Mensch-Hybriden in die Schlacht schicken. Die drei Fraktionen wollen zunächst umworben werden, doch die Mühe lohnt sich, da sie XCOM mächtige Helden als Unterstützung und neue Spiel-Optionen im Strategieteil ermöglichen.

Mehr Gegner, mehr Spieltiefe

War of the Chosen soll doppelt so viel Inhalte bieten wie das letzte große XCOM-Add-on Enemy Within. Quelle: Firaxis Firaxis verspricht auch neue Gegnertypen, darunter das Phantom, das düstere Abbilder unserer XCOM-Soldaten erzeugt. Außerdem wird man neben verschiedenen neuen Umgebungen auch jene Städte erkunden, die während der ersten Alien-Invasion vor 20 Jahren verwüstet wurden. Dort treffen wir auf die sogenannten Verlorenen, grässlich mutierte Menschen, die von Kampfgeräuschen angelockt werden und alles auf der Karte angreifen - darunter auch Aliens, Auserwählte und Advent-Soldaten. Da die Verlorenen wie Zombies auftreten, verfolgen sie keine Taktik, sondern versuchen ihre Gegner mit schierer Masse zu überwältigen.

Neben neuen Gegnern, frischer Ausrüstung, Soldatenklassen und Skills soll auch der Strategiepart mit neuen taktischen Optionen aufgewertet werden und an Spieltiefe gewinnen. Soldaten, Wissenschafter und Ingenieure sollen etwa in neuen, verdeckten Einsätzen operieren, wodurch der Spieler nicht nur Vorräte gewinnt, sondern auch seine Beziehungen zu den drei Fraktionen verbessert. Soldaten der XCOM-Einheit können nun Kameradschaften zu anderen Truppenmitgliedern aufbauen und so neue Fähigkeiten und Eigenschaften freischalten. Außerdem will Firaxis laut der Steam-Produktseite ein neues "Lagebericht"-System einbauen, das durch neue Modifikatoren für mehr Dynamik auf der Taktikebene sorgen soll - was genau das bedeuten mag, ist bislang allerdings nicht bekannt. Außerdem wird man die Kampagne durch mehr Optionen über Spieldauer und Schwierigkeit genauer seinen Wünschen anpassen können.

Eine neue Fähigkeit im Einsatz: Mit einem Haken zieht unser XCOM-Soldat einen Advent-Gegner zu sich heran. Quelle: Firaxis

Releasetermin, Plattformen und Preis - Hauptspiel ist Pflicht!

XCOM 2: War of the Chosen erscheint bereits am 29. August 2017 für PC, Xbox One und PS4. Anders als Enemy Within handelt es sich nicht um eine Standalone-Erweiterung! Ihr müsst also das Hauptspiel besitzen, um War of the Chosen spielen zu können. Der Preis steht bislang noch nicht fest.