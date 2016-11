XCOM 2: Tactical Co-Op Mod erschienen - soll bis zu 12 Spieler unterstützen

Der offizielle Multiplayer-Modus von Firaxis Rundenstrategiespiel XCOM 2 wirkt wie ein Anhängsel. Zwei Spieler bekämpfen sich darin mit ihren Truppen in einem Duell-Modus. Doch wäre es nicht fantastisch, die Abenteuer des Science-Fiction-Spiels kooperativ erleben zu können?

Das ist nun mit der Tactical Co-Op Mod möglich. Gemeinsam mit einem Freund kämpft ihr gegen die Aliens. Wer es gerne noch größer möchte, der muss sich noch etwas gedulden. Das Entwicklerteam der Mod kündigte bereits an, gemeinsam mit Firaxis an Erweiterungen zu arbeiten. Dann sollen bis zu zwölf Spieler unterstützt werden!

Die nun veröffentlichte Version befindet sich noch in der Betaphase, was sich vor allem an der etwas komplizierten Installation zeigt. Zudem kann es bei Verwendung der Modifikation noch zu weiteren Problemen kommen. Diese wollen die Entwickler aber schnellstmöglich in den Griff bekommen und erhalten dafür sogar Unterstützung von Firaxis.

Herunterladen dürft ihr euch die Tactical Co-Op Mod für XCOM 2 über den Steam Workshop.

Quelle: PCGamesN