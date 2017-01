XCOM 2: Mod Long War 2 angekündigt

Wer großer Fan des Runden-Strategiespiels XCOM: Enemy Unknown ist, der kennt die Mod Long War. Diese erweitert die Kampagne um neue Missionen, neue Klassen und Waffen und verändert so viel am Grundspiel, dass sich XCOM durch die Mod fast wie ein anderes Spiel anfühlt.

Das Entwicklerteam, das sich inzwischen in Pavonis Interactive umbenannt hat, kündigte nun an, an der Mod Long War 2 zu arbeiten. Diese soll aber nicht für XCOM: Enemy Unknown, sondern für XCOM 2 erscheinen. Details darüber, was die Mod alles für Änderungen und Neuerungen mit sich bringen wird, gibt es noch keine.

Fans freuen sich einerseits auf Long War 2, sie befürchten andererseits aber auch, dass sich deren Entwicklung negativ auf das angekündigte, eigenständige Spiel des Teams, Terra Invicta, auswirken könnte. Hierzu hat sich Pavonis Interactive aber noch nicht geäußert. Wann Long War 2 erscheint, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

