Oh mein Gott, Aliens greifen die Erde an! Und zwar schon seit mehr als 20 Jahren in der XCOM- bzw. UFO-Reihe. Der erste Teil des Taktik-Reboots zählt heute noch zu den Highlights der letzten Konsolengeneration und der Nachfolger beschäftigt PC-Strategen bereits seit Monaten. Zeit wird es also, dass Ende September endlich auch Konsolen-Generäle ihre Streitkräfte in den extraterrestrischen Invasions-Krieg von XCOM 2 schicken. Doch auch abgesehen davon bieten wir euch in dieser Ausgabe jede Menge spannende Themen: Zum einen die große Vorschau-Welle zwischen E3 und Gamescom mit Gears of War 4, Forza Horizon 3, Watch Dogs 2, ReCore, Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare, PES 2017 und FIFA 17 oder das wohl tatsächlich hierzulande erscheinenden Dead Rising 4. Zum anderen ein paar trotz Sommerloch hochkarätige Releases wie Mirror's Edge: Catalyst, Overwatch, die beiden Add-ons Fallout 4: Far Harbor und The Witcher 3: Blood and Wine oder Inside, das neue Meisterwerk der Limbo-Macher.

Die Themen im Einzelnen:

Titelstory: XCOM 2 Die Titelseite der XBG Games 09-10/16 Quelle: XBG Games

Vorschauen: Gears of War 4 · Forza Horizon 3 · Watch Dogs 2 · We Happy Few · Battlefield 1 · Dead Rising 4 · Call of Duty: Infinite Warfare · ReCore · Yooka-Laylee · PES 2017 · FIFA 17 · Resident Evil 7 · Mass Effect: Andromeda · Scalebound · Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands · The Surge · State of Decay 2 · Sea of Thieves · Halo Wars 2

Forza Horizon 3 Watch Dogs 2 We Happy Few Battlefield 1 Dead Rising 4 Call of Duty: Infinite Warfare Yooka-Laylee PES 2017 FIFA 17 Resident Evil 7 Mass Effect: Andromeda Scalebound Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands The Surge State of Decay 2 Sea of Thieves Halo Wars 2 Tests: Mirror's Edge: Catalyst · Overwatch · Lego Star Wars: Das Erwachen der Macht · Hawken · 7 Days to die · Inside · Prison Architect · The Witcher 3: Blood and Wine · TMNT: Mutanten in Manhattan · The Banner Saga 2 · The Technomancer · Mighty No. 9 · Fallout 4: Far Harbor · Kurz & Knapp: Rubrik mit Kurztests · Multimedia-Rubrik mit Blu-ray-, Comic- und Kino-Reviews · Hardware-Rubrik mit aktuellen Technik-Rezensionen

Overwatch Lego Star Wars: Das Erwachen der Macht Hawken 7 Days to die Inside Prison Architect The Witcher 3: Blood and Wine TMNT: Mutanten in Manhattan The Banner Saga 2 The Technomancer Mighty No. 9 Fallout 4: Far Harbor Kurz & Knapp: Rubrik mit Kurztests Multimedia-Rubrik mit Blu-ray-, Comic- und Kino-Reviews Hardware-Rubrik mit aktuellen Technik-Rezensionen Specials & Reports: 32-seitiges Booklet zur Gamescom 2016 · Gratis-Beilage zu Final Fantasy XV · Doppelposter mit zwei coolen Motiven zu unserer Titelstory XCOM 2



