Gut geschlichen ist halb gewonnen. So oder so ähnlich lautet ein altes Sprichwort. Dann kann ja bei Dishonored 2 - unserer Coverstory in diesem Monat - eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Denn schließlich gehörte der Vorgänger zu den Überraschungs-Hits der letzten Jahre und beim zweiten Teil soll alles noch besser werden. Was es sonst noch zum Steampunk-Meuchelspiel zu wissen gibt, erfahrt ihr bei uns. Außerdem im Vorschau-Teil: Mafia 3, Battlefield 1, Titanfall 2, Final Fantasy XV, Prey und viele mehr. In den Testbereich haben es zudem Gears of War 4, Forza Horizon 3, Recore und jede Menge Sportspiele geschafft. Und zu Prey und Forza haben wir gleich noch eine Serienhistorie dazugepackt.

Die Themen im Einzelnen:

Titelstory: Das Cover der XBG Games 11-12/16 Quelle: XBG Dishonored 2

Vorschauen: Prey · Mafia 3 · Batt lefield 1 · Final Fantasy XV · Titanfall 2 · For Honor

Tests: Forza Horizon 3 · XCOM 2 · Deus Ex: Mankind Divided · Recore · FIFA 17 · Pro Evolution Soccer 2017 · Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords · Gears of War 4 · F1 2016 · Madden NFL 17 · NHL 17 · NBA 2K17 · Grow Up · Kurz & Knapp: Rubrik mit Kurztests · Multimedia-Rubrik mit Blu-ray-, Comic- und Kino-Reviews · Hardware-Rubrik mit aktuellen Technik-Rezensionen

Specials & Reports: Großer Serien-Report zur Forza-Reihe · Replay: Prey 1 · Doppelposter mit zwei coolen Motiven zu unserer Titelstory Dishonored 2

