Orks! Was Elf-Schönling Orlando Bloom mit einem emotionsneutralen Gesichtsausdruck quittierte, sorgt in Videospiel-Form für ungleich mehr Spannung. Im zweiten Teil der Mittelerde-Saga machen wir einmal mehr Mordor und Umgebung unsicher und stellen uns den hässlichen Horden Saurons entgegen - was es sonst noch alles neues gibt, lest ihr in unserer großen Titelstory. Außerdem im Heft: Vorschauen zu Call of Duty: WW2, Destiny 2 oder Star Wars: Battlefront 2 sowie Tests zu The Surge, Dirt 4, Injustice 2, Mass Effect: Andromeda, Prey oder Ghost Recon: Wildlands. Und als besonderes Schmankerl gibt's zu unserem Preview-Thema Agents of Mayhem auch noch ein schickes Doppelposter. Viel Spaß beim Blättern!

Die Themen im Einzelnen: Die Titelseite der XBG 07-09/17 Quelle: XBG Games

Titelstory: Mittelerde: Schatten des Krieges

Vorschauen: Elex · Call of Duty: WW2 · Agents of Mayhem · Destiny 2 · Star Wars: Battlefront 2

Tests: The Surge · Dreamfall Chapters · Yooka-Laylee · Injustice 2 · Mass Effect: Andromeda · Rime · Outlast 2 · Everspace · Portal Knights · Dirt 4 · Sniper: Ghost Warrior 3 · Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands · Prey

Specials & Reports: Multimedia-Rubrik mit aktuellen Filmen, Comics und Büchern, Hardware-Rubrik mit Headset- und Beamer-Tests, Doppel-Poster zu Agents of Mayhem

