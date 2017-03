Schleichfreunde aufgepasst: Gleich dreimal dreht es sich in dieser Ausgabe um gefährliche Aufträge hinter feindlichen Linien, die wie gemalt sind für Scharfschützen und andere unauffällige Gesellen. Da wäre zum Beispiel unsere Cover-Story zum dritten Teil der Sniper: Ghost Warrior-Reihe, der euch erstmals in eine offene Welt einlädt und mit verschiedenen Herangehensweisen auftrumpft. Die Zeichen stehen also gut, dass die Vorgänger übertroffen werden. Doch auch bei Ghost Recon: Wildlands, das euch samt Spezialeinheit in den bolivianischen Drogenkrieg verfrachtet, und Sniper Elite 4, das einmal mehr während des Zweiten Weltkriegs spielt, geht es darum, seine Ziele möglichst ungesehen auszuschalten. Außerdem im Heft: Tests zu For Honor, Halo Wars 2 und Resident Evil 7, Previews zu Yooka-Laylee und Injustice 2 und Specials zu Hitman und Entwickler Telltale. Viel Spaß beim Schmökern! .

Die Themen im Einzelnen: Das Cover der XBG 04-06/17 Quelle: XBG Games

Titelstory: Sniper: Ghost Warrior 3

Vorschauen: Injustice 2 · Prey · Yooka-Laylee · Dirt 4 · Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands · Cities: Skylines · The Long Journey Home

Tests: Resident Evil 7 · Torment: Tides of Numenera · For Honor · Shift Happens · Halo Wars 2 · Sniper Elite 4 · Dead Rising 4

Specials & Reports: Ökonomie in Videospielen · Die Telltale-Story · Hitman-Historie und Fazit zu Season 1 (inkl. schickem Doppelposter) · Multimedia-Rubrik mit aktuellen Blu-ray- und Comic-Tests · Hardware-Teil mit Rezensionen zu Gaming-Zubehör

