Seit nunmehr über 20 Jahren bekriegen sich die niedlichen Würmer auf unseren heimischen Bildschirmen. Dabei können wohl nur die Wenigsten unter uns sagen, wie viele Ableger der Reihe bisher genau veröffentlicht wurden. Kein Wunder: Abseits einiger - sagen wir mal - eher gescheiterter Versuche in der dritten Dimension ist die Serie ihrem Spielprinzip treu geblieben, sprich die Unterschiede zwischen den Teilen waren eher marginal. So beschießen sich seit 1995 bis zu sechs Spieler abwechselnd mit ihren stark bewaffneten Würmern auf mal sehr und mal überaus bunten 2D-Umgebungen. In den Gefechten kommen neben den klassischen Wummen wie Bazookas oder Shotguns auch mal eher experimentelle Waffen wie explodierende Schafe zum Einsatz.



Worms W.M.D im Test: Kleinere Neuerungen

Im neuesten Teil Worms W.M.D. feiern zudem Fahrzeuge, Gebäude und fest installierte Waffensysteme wie Stand-MGs ihre Premiere. So können die Würmer nun in Panzer, Helikopter und Mechs einsteigen oder in einem Turm Schutz suchen. Doch keine Sorge: Das frische Fahrzeugarsenal ändert nicht wirklich viel an den spaßigen Gefechten, sondern sorgt eher für eine nette Abwechslung - zumal sie unserer Erfahrung nach ziemlich selten über den Ausgang eines Gefechts entscheiden. Am Ende kommt es wieder darauf an, dass man mit der Klassikerwaffe, dem Bazooka, möglichst zielsicher trifft und gute Positionen für das eigene Team findet, damit sie vor den feindlichen Schüssen sicher sind.

Eine der Neuerungen von Worms W.M.D. sind die Gebäude. In den Bauten finden die Würmer Schutz vor feindlichen Schüssen. Quelle: PC Games Eine weitere Neuerung von Worms W.M.D. ist ein relativ simples Crafting-System: In den Partien können nun Waffen wie Haftbomben oder elektrische Schafe erstellt werden. Dafür müssen entweder Kisten eingesammelt werden, die an zufälligen Punkten in den Levels auftauchen, oder vorhandene Wummen auseinandergenommen werden. Schön: Mit dem Crafting könnt ihr euch auch dann beschäftigen, wenn ihr gerade nicht am Zug seid. Doch wie schon die Fahrzeuge und Gebäude, ändert auch dieses frische Feature das Spielgeschehen eher nur marginal.

So kann man sagen, dass Worms: W.M.D. der langlebigen Reihe zwar einige nette Features hinzufügt, die gerne auch in zukünftigen Ablegern verwendet werden dürfen, aber der neue Teil insgesamt dann doch sehr ähnlich mit den vielen Vorgängern ist. Wer also nach einer langen Pause wieder Lust auf einen lustigen Abend mit den Kampfwürmern hat, kann bei Worms W.M.D. bedenkenlos zugreifen. Wer aber schon Worms: Battlegrounds oder Armageddon sein eigen nennt, sollte den Kauf lieber nochmals überdenken.

Pro & Contra Die neuen Features passen zur Reihe ... Liebevoll gestaltete Umgebungen Spaßige Mehrspielergefechte Kampagne hilfreich für Serienneulinge ... aber verändern die Spielmechanik kaum Weitere Pros & Cons ...