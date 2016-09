WoW: ​Chris Metzen wird zum Abschied als Statue verewigt

Für viele Fans war es ein Schock, als Blizzards Chris Metzen vor kurzem bekannt gab, dass er das Unternehmen nach mehr als 20 Jahren verlassen und in den Ruhestand gehen würde.

Metzen bereicherte viele der Spiele-Universen von Blizzard mit seinen epischen Geschichten. Darunter natürlich das MMORPG World of Warcraft aber auch Diablo und Starcraft. Es wird schwer sein, ihn und seine kreative Ader zu ersetzen. Um ihm ein Denkmal zu setzen und ihn für seine Arbeit zu ehren, gab Blizzard nun bekannt, dass man eine Statue von ihm errichten wird. Diese soll sich vom Design her an der "Partners"-Statue von Walt Disney orientieren und Metzen gemeinsam mit dem jungen Winston aus dem Online-Shooter Overwatch zeigen.

Noch ist nicht klar, wo Blizzard diese Statue aufstellen möchte. Doch sie wird mit Sicherheit an einem sehr wichtigen Ort platziert, wo man sie prominent sehen kann.

Quelle: Buffed