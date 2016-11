Üblicherweise müssen Spieler von World of Warcraft im Durchschnitt rund zwei Jahre auf ein neues Add-On für das beliebte MMORPG warten. Eine Zeit, in der es nicht wirklich vieles zu tun gibt, wenn alles freigespielt ist und alle neuen Regionen sowie Dungeons entdeckt wurden. Um diese Leerläufe zwischen den Add-Ons zu überbrücken, hat sich Blizzard nun etwas Neues ausgedacht und seine Pläne für die Zukunft auf der BlizzCon 2016 verraten.

Den Anfang macht Patch 7.3, der die Spieler nach Argus führt - ein komplett neuer Planet und die Heimatwelt der Draenei, der die Story von Legion über Azeroth hinaus führt. Damit und auch mit weiteren kontinuierlichen (Story-) Inhalten, soll die Zeit überbrückt und der langanhaltende Spielspaß bis zur nächsten Erweiterung, die sich aktuell bereits in Entwicklung befindet, garantiert werden.

"Wir arbeiten an einer neuen Erweiterung", so WoW-Game Director Ion Hazzikostas in einem Interview mit Kotaku. "Es wird großartig werden, aber wir möchten uns so positionieren, dass wir weitaus flexibler sind, was die Ausbringung von Patches und Inhalten angeht. Wir wollen sicherstellen, dass wir immer am nächsten Schritt arbeiten, dem nächsten Glied in der Kette. Um unsere Spieler bei Laune zu halten, um sicherzustellen, dass es immer etwas Neues in Azeroth zu tun gibt. Die nächste Erweiterung wird fertig, wenn sie fertig wird."

Die kommenden Inhalte des Patches 7.3 und nachfolgender Patches sollen aber keinen Einfluss darauf haben, was im nächsten Add-On enthalten sein wird, äußerte der Game Director weiter. Während Updates dafür sorgen sollen, dass keine Langeweile bei den Spielern aufkommt, sollen kommende Erweiterungen die Levelgrenzen erhöhen, neue Features und Syteme einbringen, frische Zonen, Kontinente und Sub-Kontinente sowie Bösewichte und neue Artefakt-Waffen einführen.

Was ist eure Meinung zu den Plänen von Blizzard, um Spielern die Zeit zwischen World of Warcraft-Addons zu versüßen?