World of Warcraft feiert am 23. November seinen bereits 12. Geburtstag. An diesem Tag im Jahr 2004 ist das nach wie vor millionenfach gespieltes Online-Rollenspiel in finaler Form in den USA erschienen. Der EU-Release erfolgte im Februar des darauffolgenden Jahres. Aus diesem Grund hält Blizzard in den nächsten zwei Wochen Ingame-Feierlichkeiten ab. Wer sich bis zum 30. November einloggt, erhält einen speziellen Geburtstags-Erfolg und außerdem ein Geschenkpaket.

Dieses enthält 200 zweitverzerrte Abzeichen, ein Feiertagspaket mit einem 12-Prozent-Bonus auf Erfahrung und Ruf und den "Brief von den Zeitwanderern" mit einer speziellen Quest, welche die Spieler nach Orgrimmaer beziehungsweise Sturmwind führt. Außerdem winkt als Jubiläums-Pet der Corgiwelpe, der neben anderen Goodies bei den Historikern erworben werden kann. Alle weitere News und Infos findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu World of Warcraft.