Dass Legion, die inzwischen sechste Erweiterung für World of Warcraft, vor etwas über einem Monat einen äußerst verkaufsstarken Start hingelegt hatte, ist inzwischen bekannt - nicht aber, wie viele Abonnenten das beliebte MMORPG aktuell wieder zu verzeichnen hat. Oder etwa doch? Im Neogaf-Forum wurde ein interessanter Ausschnitt eines Artikels des polnischen Magazins "Pixel" übersetzt und gepostet, in dem WoW-Game-Designer Tom Chilton möglicherweise enthüllt haben könnte, dass die Abo-Zahlen von World of Warcraft wieder jenseits der 10-Millionen-Marke liegen. Neogaf-Nutzer Lashman übersetzte aus dem polnischen:

"Gegenwärtig sind es etwa 10,1 Millionen. Es ist schwer zu sagen, was die Zukunft bringen wird. Wir haben unsere innere Rivalität mit Overwatch, aber es ist noch immer möglich, dass das Spiel über die 12 Millionen hinausschießen wird. Es gibt eine riesige Anzahl an potentiellen Kunden und es existieren immerhin über 100 Millionen WoW-Accounts", so Chilton im Interview. In einem Versuch, diese Informationen durch Blizzard bestätigen zu lassen, hat nun die Webseite Polygon den Entwickler kontaktiert, und um ein Statement gebeten.

Und offenbar stellt sich der Konzern gegen diese Aussage und streitet sie als "falsch zitiert oder eine Art Missverständnis aufseiten des Journalisten" ab. Ob es sich bei den 10,1 Millionen nun um die tatsächliche Abonnentenzahl handelt, wurde vom Entwickler weder bestätigt noch dementiert, stattdessen unterstrich er noch einmal seine Firmenpolitik: "Unsere Richtlinien sehen seit inzwischen fast einem Jahr vor, dass wir nicht über Abonnentenzahlen sprechen, und Tom hat dies auch gegenüber dieser Publikation nicht getan", so ein Blizzard-Sprecher gegenüber Polygon.

Diesen Weg hatte der erfolgreiche Entwickler im November 2015 eingeschlagen, nachdem er öffentlich hatte verlauten lassen, dass die Abonnentenzahlen von World of Warcraft auf 5,5 Millionen gefallen waren und der Konzern künftig keine Zahlen mehr veröffentlichen würde. Hinsichtlich der vergleichsweise schwachen Spielerzahlen zu Zeiten der letzten Erweiterung, Warlords of Draenor, wäre ein erneuter Sprung auf über 10 Millionen Abonnenten wohl ein kolossaler Erfolg für Blizzard. Bekannt ist zumindest, dass Legion mit rund 3,3 Millionen Verkäufen am ersten Tag den erfolgreichsten Verkaufsstart seit Cataclysm im Jahr 2010 vorzuweisen hatte. Für weitere Informationen rund um World of Warcraft haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Blick.

