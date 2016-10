Tausende (Ex-) Spieler von World of Warcraft hofften auf eine Ankündigung seitens Blizzard bezüglich des kontroversen Themas Classic-Server im Rahmen der anstehenden BlizzCon - nun nimmt der Entwickler selbst den Leuten den Wind aus den Segeln, offenbar um Enttäuschung zu vermeiden. Wie Blizzards J. Allen Brack stellvertretend für das Studio im offiziellen Battle-net-Forum hat verlauten lassen, werden sogenannte Legacy-Realms auf der BlizzCon definitiv kein Thema sein. Stattdessen wolle man sich im Rahmen der Messe auf kommende Inhalte für das vor fast zwei Monaten frisch erschienene Addon Legion konzentrieren. "[...] Während wir die Möglichkeit [von Classic-Servern] noch immer diskutieren, werden wir keine Updates für euch haben, bis die Show vorbei is", so Brack in seinem Forenpost. Als einzige positive Note dürfte für Spieler die Tatsache daherkommen, dass Blizzard das Thema offenbar noch nicht vom Tisch hat fallen lassen.

Mit dieser überraschenden Verlautbarung seitens Blizzard wird es interessant sein, zu sehen, was die nächsten Wochen bringen. Erst kürzlich hatten die ehemaligen Betreiber des dicht gemachten Classic-Servers Nostalrius nämlich verkündet, dass Blizzard eine entsprechende Ankündigung auf der BlizzCon machen werde - und wenn nicht, würden sie selbst eine Ankündigung vornehmen. Damit sind die engagierten Serverbetreiber nun an der Reihe. Werden sie die wartende Community in der nächsten Zeit mit einem neuen Serverprojekt überraschen, oder warten auch sie geduldig auf Entscheidungen seitens Blizzards? Für weitere Informationen dahingehend haltet ihr auch in Zukunft einfach unsere Themenseite zu World of Warcraft im Auge.

