World of Warcraft: Geheimer Kuhlevel zum 20. Geburtstag von Diablo

Blizzard Entertainment hat mit den Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag des Klassikers Diablo begonnen. In allen aktuellen Titeln des Entwicklers - darunter Heroes of the Storm, Hearthstone, Overwatch, StarCraft 2, World of Warcraft und Diablo 3 - finden derzeit spezielle Events statt, die zudem verschiedene exklusive Diablo-Items bieten. Im Online-Rollenspiel World of Warcraft haben Spieler sogar die Möglichkeit den legendären Kuhlevel zu besuchen. Allerdings müsst Ihr davor einige Voraussetzungen erfüllen.

Zunächst muss in der Welt von Azeroth ein Schatzgoblin gefunden werden, der unter anderem auf den Verheerten Inseln, der Schattenseite von Dalaran und am Ende von Instanzen unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen zu finden ist. Anschließend muss der kleine Goblin so schnell wie möglich besiegt werden, denn er versucht - wie in Diablo - vor Euch zu fliehen. Wenn Ihr den Schatzgoblin erfolgreich besiegt habt, öffnet sich ein geheimes Portal, das euch direkt zum legendären Kuhlevel bringt.

Der Kuhlevel ist eine überarbeitete Version von Yorgens Bauernhof im Dämmerwald. Die Spieler müssen sich dort gegen diablolische Rindviecher und Tauren durchsetzen, um am Ende dem Kuhkönig gegenüber zu stehen. Zu den exklusiven Belohnungen gehören eine Zwölfsaitige Gitarre, eine Kuhhufgerechte Lochaberaxt, Stadtportal-Rollen, eine Tasche mit 28 Plätzen und verschiedene Zauber. Eine Mindest-Stufe für das Betreten des Kuhlevels ist übrigens nicht notwendig. Das Diablo-Event wird voraussichtlich am 11. Januar 2017 enden. Weitere Meldungen zu World of Warcraft findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: WoWHead