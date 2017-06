World of Tanks: Tornado Energy gewinnt die Weltmeisterschaft

In dieser Woche fanden in Moskau die "Grand Finals" um die Weltmeisterschaft in World of Tanks statt. Die besten zwölf Teams der Welt sind in die russische Hauptstadt gereist, um nicht nur den Titel, sondern auch das Preisgeld in Höhe von 150.000 US-Dollar zu gewinnen. Am Ende standen sich Tornando Energy aus Russland sowie das europäische Team DiNG im Finale gegenüber. In einem eindeutigen Endspiel konnte sich Tornado Energy mit 7:2 durchsetzen und durfte sich damit über den zweiten Weltmeister-Titel in der Geschichte der eSport-Organisation freuen.

Die Weltmeister aus Russland: Tornado Energy. Quelle: Wargaming Fans auf der ganzen Welt verfolgten das Finale in der VTB Arena in Moskau. Mit 206.000 gleichzeitigen Zuschauern konnte das Event sogar einen neuen Rekord in der Geschichte der World of Tanks-Grand Finals aufstellen. In mehreren europäischen Städten wurde das Endspiel zudem bei Public Viewing-Events live mitverfolgt. Unter anderem kamen knapp 170 Spieler nach München, um sich den Sieg von Tornado Energy gemeinsam anzusehen. Weitere Veranstaltungen fanden in London, Madrid und Göteborg statt. Weitere Meldungen und Videos zu World of Tanks findet Ihr auf unserer Themenseite.



Von Dominik Zwingmann

Autor